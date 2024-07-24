Президент Словаччини погрожує Україні через припинення транзиту роснафти

Президент Словаччини Петер Пеллегріні різко критикує Україну за припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба" та погрожує відреагувати на дії Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Пеллегріні наводить Denník N.

Він нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати", – сказав президент, додавши, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

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Своєю чергою міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – додав Каліняк.

Як повідомлялось, Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Напередодні глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".