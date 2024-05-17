МИД объяснил, как мужчины за рубежом будут получать консульские услуги после 18 мая
Министерство иностранных дел заявило, что уже дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям возобновить прием заявлений на консульские услуги для мужчин мобилизационного возраста с 18 мая.
Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте МИД, пишет "Европейская правда".
Внешнеполитическое ведомство сообщило, что за несколько недель "технической паузы" обновило необходимые алгоритмы для предоставления консульских услуг в соответствии с обновленным законом о мобилизации.
С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет могут подать заявления на получение консульских услуг, но одновременно должны предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
"Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим – военный билет или временное удостоверение", – объясняют в МИД.
При этом бумажные документы будут действовать "только до момента запуска электронного кабинета призывника", после этого будут действовать только электронные военно-учетные документы. Их можно будет сформировать самостоятельно в электронном кабинете, начиная с 18 июня.
Если же человек не имеет бумажного документа о воинском учете, а электронный кабинет еще не заработал, объясняет МИД, он может стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета и после этого подать заявление на получение консульской услуги.
Отдельно МИД привел три случая, когда подавать военно-учетный документ не обязательно:
- если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину;
- когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;
- если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.
Напомним, 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.
При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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