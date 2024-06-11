СМИ: Подозреваемому в поджоге автобуса в Праге, вероятно, платила Россия

Чешские следователи предполагают, что 26-летний выходец из Южной Америки, задержанный за попытку поджога автобуса в Праге в минувшие выходные, действовал по указанию России и получил от нее деньги.

Об этом сообщило издание Seznam Zprávy со ссылкой на два источника, пишет "Европейская правда".

Сразу после задержания в субботу мужчина рассказал детективам, что его наняли за деньги. Но после объявления обвинений тот отказался давать показания, поэтому не повторил свой мотив в полицейском протоколе, который имеет вес доказательства.

"Однако информация, которую детективы нашли в его мобильном телефоне и к которой им удалось получить доступ, также свидетельствует против него", – говорится в публикации.

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По словам собеседников Seznam Zprávy, чешские службы безопасности считают, что деньги поступили от России, которая, по данным иностранных спецслужб, стоит за серией поджогов по всей Европе в последние месяцы по подобной схеме.

Издание также узнало, что мужчина прибыл из Южной Америки в Чехию за несколько дней до попытки поджога. Как именно он доехал до Европы и почему выбрал для нападения автобусный парк, остается непонятным.

Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала косвенно подтвердил причастность России к попытке поджога.

Перед инцидентом в Чехии полиция усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, общественном транспорте и на железнодорожных вокзалах из-за информации о возможном совершении теракта.