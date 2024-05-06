Чехия вызвала посла России из-за кибератак на правительство и критическую инфраструктуру

Министерство иностранных дел Чехии 6 мая вызвало посла России Александра Змеевского в связи с кибератаками на чешские учреждения и объекты критической инфраструктуры, о которых Прага объявила на прошлой неделе.

Эту информацию в комментарии порталу Blesk подтвердил глава чешского МИД Ян Липавский, пишет "Европейская правда".

С российским послом встречу провел старший директор европейского отдела Министерства иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст.

"Я решил вызвать российского посла из-за кибератак на чешские учреждения и объекты критической инфраструктуры. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от этих действий, которые противоречат стандартам ООН и ее собственным обязательствам", – сказал министр.

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На прошлой неделе МИД Чехии заявил, что подконтрольная России группировка APT28, которая связана с военной секретной службой ГРУ, с прошлого года осуществляла кибератаки на чешские учреждения. Атаки использовали ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.

Тогда Министерство иностранных дел Германии также вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.

ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии. В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.