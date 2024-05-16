В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для президента Вучича

В Сербии объявили о взятии под стражу человека, который мог представлять угрозу для безопасности президента Александара Вучича.

Как сообщает РТС, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер – министр внутренних дел Ивица Дачич.

"Из-за угрозы для безопасности президента республики, был задержан Д. М. из Сомбора, его распорядились оставлять под стражей в течение 48 часов", – сообщил Дачич.

Вскоре после появления новости о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо в соцсетях начали появляться угрозы и предположения, что Александар Вучич может быть следующим.

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Вучич заявил, что шокирован покушением на Фицо, "большого друга Сербии", и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. На утро 16 мая сообщили, что его успешно прооперировали и угрозы для жизни премьера нет.

СМИ утверждают, что покушение совершил 71-летний Юрай Цинтула.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите также разбор покушения на Фицо в видео "ЕвроПравды".