ЕС обвинил Meta в нарушении, грозящем многомиллиардным штрафом

Европейская комиссия обвинила материнскую компанию Facebook – Meta – в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся".

Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила в понедельник, пишет "Европейская правда".

В конце прошлого года Meta запустила услугу подписки без рекламы, что позволяет европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц за версии без рекламы. Альтернативой являются версии с персонализированной рекламой.

В понедельник Европейская комиссия заявила, что, по ее предварительному мнению, "этот бинарный выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta".

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Комиссия считает, что предложенная Meta модель:

Не позволяет пользователям выбирать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге на основе "персонализированной рекламы".

Не позволяет пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.

Теперь Meta имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года.

Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода – то есть миллиарды евро. Штраф может достигать 20% в случае повторного нарушения.

Этот шаг в понедельник делает Meta второй компанией, пострадавшей от обвинений в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках. На прошлой неделе регуляторы ЕС утверждали, что Apple не соблюдает закон, не позволяя разработчикам приложений свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок.

Предварительные расследования в ЕС также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok) и Microsoft.