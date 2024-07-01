ЕС обвинил Meta в нарушении, грозящем многомиллиардным штрафом
Европейская комиссия обвинила материнскую компанию Facebook – Meta – в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся".
Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила в понедельник, пишет "Европейская правда".
В конце прошлого года Meta запустила услугу подписки без рекламы, что позволяет европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц за версии без рекламы. Альтернативой являются версии с персонализированной рекламой.
В понедельник Европейская комиссия заявила, что, по ее предварительному мнению, "этот бинарный выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta".
Комиссия считает, что предложенная Meta модель:
- Не позволяет пользователям выбирать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге на основе "персонализированной рекламы".
- Не позволяет пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.
Теперь Meta имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года.
Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода – то есть миллиарды евро. Штраф может достигать 20% в случае повторного нарушения.
Этот шаг в понедельник делает Meta второй компанией, пострадавшей от обвинений в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках. На прошлой неделе регуляторы ЕС утверждали, что Apple не соблюдает закон, не позволяя разработчикам приложений свободно направлять клиентов к альтернативным способам совершения покупок.
Предварительные расследования в ЕС также ведутся против Alphabet (материнская компания Google), Amazon, ByteDance (владелец TikTok) и Microsoft.