Попытка турецкой ассоциации зарегистрировать статус дёнер-кебаба в Европейском Союзе натолкнулась на сопротивление Германии, где это блюдо считают своим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

В апреле Международная федерация дёнеров (UDOFED), базирующаяся в Турции, подала заявку в Европейскую комиссию на предоставление дёнер-кебабу статуса гарантированной традиционной специальности (TSG).

Этот статус будет предусматривать, что приготовление дёнер-кебаба в ЕС будет соответствовать строгому перечню критериев – от точного состава мяса и специй до толщины ножа, которым нарезают мясо. А те, кто не выполняет эти требования, не сможет называть свой товар дёнер-кебабом.

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Этот шаг вызвал возмущение в Германии, где дёнер стал символом большой турецкой общины страны. В Берлине даже утверждают, что именно здесь в 1972 году изобрели дёнер-кебаб.

"Дёнер принадлежит Германии. Каждый должен иметь право сам решать, как его здесь готовят и едят. Не нужно никаких указаний из Анкары", – заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, родители которого эмигрировали из Турции.

Немецкое Министерство сельского хозяйства восприняло заявку Турции "с удивлением", сообщил представитель ведомства в интервью AFP, добавив, что она является "неточной" и "противоречивой", а ее экономические последствия для гастрономического сектора ФРГ "будут огромными".

Правительство Германии подало возражения против турецкой заявки накануне дедлайна в среду. Теперь Европейская комиссия должна решить, является ли возражение Берлина приемлемым. В таком случае обе стороны должны достичь компромисса в течение полугода.

По данным Ассоциации производителей дёнер-кебабов Европы (ATDID), на Германию приходится две трети продаж этого товара на европейском рынке, объем которого оценивается в 2,4 миллиарда евро в год.

В апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привез с собой мясо для кебаба во время визита в Турцию как символ тесных связей между двумя странами.