Між Туреччиною та Німеччиною – суперечка через назву дьонер-кебаба

Спроба турецької асоціації зареєструвати статус дьонер-кебаба в Європейському Союзі наштовхнулась на опір Німеччини, де цей смаколик вважають своїм.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

У квітні Міжнародна федерація дьонерів (UDOFED), що базується в Туреччині, подала заявку до Європейської комісії на надання донер-кебабу статусу гарантованої традиційної спеціальності (TSG).

Цей статус передбачатиме, що приготування дьонер-кебабу в ЄС буде відповідати суворому переліку критеріїв – від точного складу м'яса і спецій до товщини ножа, яким нарізають м'ясо. А ті, хто не виконує ці вимоги, не зможе називати свій товар дьонер-кебабом.

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Цей крок викликав обурення в Німеччині, де дьонер став символом великої турецької громади країни. У Берліні навіть стверджують, що саме тут у 1972 році винайшли дьонер-кебаб.

"Дьонер належить Німеччині. Кожен повинен мати право сам вирішувати, як його тут готують і їдять. Не потрібно ніяких вказівок з Анкари", – заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, батьки якого емігрували з Туреччини.

Німецьке Міністерство сільського господарства сприйняло заявку Туреччини "зі здивуванням", повідомив представник відомства в інтерв'ю AFP, додавши, що вона є "неточною" і "суперечливою", а її економічні наслідки для гастрономічного сектору ФРН "будуть величезними".

Уряд Німеччини подав заперечення проти турецької заявки напередодні дедлайну в середу. Тепер Європейська комісія повинна вирішити, чи є заперечення Берліна прийнятним. У такому разі обидві сторони повинні досягти компромісу протягом пів року.

За даними Асоціації виробників дьонер-кебабів Європи (ATDID), на Німеччину припадає дві третини продажів цього товару на європейському ринку, обсяг якого оцінюють у 2,4 мільярда євро на рік.

У квітні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привіз із собою м’ясо для кебаба під час візиту до Туреччини як символ тісних зв'язків між двома країнами.