ЗМІ: У Німеччині мера підозрюють в участі в афері з видачі посвідок на проживання

Мера німецького міста Золінген Тіма Курцбаха від соціал-демократів підозрюють в участі у схемі з незаконної видачі посвідок на проживання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

За даними видання, слідство підозрює, що міський голова Золінгена міг допомагати ймовірним керівникам злочинної банди в отриманні дозволів на проживання в Німеччині для їхніх клієнтів, надаючи неправдиву інформацію.

Понад тисячі правоохоронців провели обшуки в офісах та квартирах компаній у восьми федеральних землях та виконали ордери на арешт підозрюваних злочинців. Слідчі вилучили 1,2 мільйона євро готівкою.

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Як зазначає Bild, серед головних підозрюваних – два адвокати та посадовець района Дюрен.

Слідство стверджує, що група підозрюваних нібито легально переправляла заможних бізнесменів з Китаю та ОАЕ до Німеччини, за що ті мали заплатити до 350 тисяч євро.

Повідомляли, що департамент міграції Литви у травні анулював посвідки на проживання для 1 483 іноземців.

Раніше італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні заявила, що злочинні угруповання використовують лазівки у візовій системі Італії для іноземних робітників, щоб переправляти нелегальних іммігрантів.

Перед цим 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.