Премьер Румынии оправдывает визит Орбана, который наговорился об Украине, Польше и США

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку встал на защиту венгерского визави Виктора Орбана, который во время визита в румынский город Беиле-Тушнад накануне сделал ряд контроверсионных заявлений.

Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Бухарест в воскресенье, 28 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Agerpres.

По словам Чолаку, то, что Орбан говорил в Тушваньоше, – "это его дело".

"Разве он что-то сказал о Румынии? Вы хотите, чтобы я запретил ему приезжать в Румынию? Я думаю, что он сказал то же самое из Брюсселя и Будапешта. Это не мое дело", – добавил он.

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Румынский премьер подчеркнул, что лично говорил с Орбаном об экономических отношениях ввиду того, что Венгрия является третьим по величине экономическим партнером Румынии в Европейском Союзе.

Напомним, во время традиционного программного выступления в рамках "летнего университета Тушваньош" в румынском курортном городке Беиле Тушнад накануне Орбан отметился несколькими противоречивыми заявлениями.

Среди прочего, он назвал взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом, "очевидно осуществленным под американским руководством", и высказал откровенно антипольские заявления.

Премьер Венгрии также признал, что Украина является сильным государством, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит России, но добавил, что она не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".