Прем’єр Румунії виправдовує візит Орбана, який набалакався про Україну, Польщу і США

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку став на захист угорського візаві Віктора Орбана, який під час візиту до румунського міста Беїле-Тушнад напередодні зробив низку контроверсійних заяв.

Про це він cказав журналістам під час робочої поїздки до Бухареста в неділю, 28 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Agerpres.

За словами Чолаку, те, що Орбан говорив у Тушваньоші – "це його справа".

"Хіба він щось сказав про Румунію? Ви хочете, щоб я заборонив йому приїжджати до Румунії? Я думаю, що він сказав те ж саме з Брюсселя і Будапешта. Це не моя справа", – додав він.

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Румунський прем’єр наголосив, що особисто говорив з Орбаном про економічні відносини з огляду на те, що Угорщина є третім за розмірами економічним партнером Румунії в Європейському Союзі.

Нагадаємо, під час традиційного програмного виступу в межах "літнього університету Тушваньош" у румунському курортному містечку Беїле Тушнад напередодні Орбан відзначився кількома суперечливими заявами.

Серед іншого, він назвав вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом, "очевидно здійсненим під американським керівництвом", і висловив відверто антипольські заяви.

Прем'єр Угорщини також визнав, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії, але додав, що вона не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".