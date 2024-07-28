Министр финансов Германии отвергает призывы увеличить расходы на оборону

Лидер Свободной демократической партии, министр финансов коалиционного правительства Германии Кристиан Линднер отверг упреки о том, что Берлин слишком мало инвестирует в оборону и что в бюджете на 2025 год нужно увеличить соответствующие расходы.

Такое он сказал в эфире телеканала ARD в воскресенье, 28 июля, передает "Европейская правда".

По мнению Линднера, согласованный федеральным правительством проект бюджета на 2025 год не требует кардинальных изменений, к которым призвал в частности министр обороны Борис Писториус.

"Господин Писториус имеет специальную программу модернизации вооруженных сил на 100 миллиардов евро, которой не имел ни один из его предшественников. С этим можно работать, и вы должны этим управлять", – сказал лидер „Свободных демократов", имея в виду спецфонд Бундесвера.

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Глава Минфина Германии также отверг обвинения в том, что страна слишком мало инвестирует в безопасность.

"Германия выполняет целевой показатель НАТО – два процента от экономического производства на внешнюю безопасность. Когда за последние несколько десятилетий такое было? Мы делаем больше, чем, например, Франция и Италия", – подчеркнул он.

Линднер добавил, что безопасность также должна означать финансовую стабильность Германии.

Напомним, 17 июля правительство Германии после длительных споров утвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.

После этого Писториус говорил, что хочет добиваться увеличения расходов на оборону в бюджете, поскольку считает запланированное увеличение недостаточным в нынешних условиях.