В правительстве Германии возник спор из-за дополнительных средств на армию

Между министром финансов Германии Кристианом Линднером и главой министерства обороны страны Борисом Писториусом назревает конфликт из-за нежелания первого выделить больше денег на содержание армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Линднер, представляющий "Свободных демократов", не хочет увеличивать финансирование Бундесвера в следующем году, ведь стремится сохранить бюджет министерства обороны на уровне 52 миллиардов евро.

Ранее Писториус, представляющий социал-демократов, заявил канцлеру Олафу Шольцу и депутатам парламента, что заложенных сейчас денег недостаточно, и что ему нужны дополнительные 6,5 млрд евро, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

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В то же время министерство финансов утверждает, что для достижения этой цели в 2025 году увеличивать бюджет не является необходимым, а министерство обороны оперирует недостоверными цифрами.

"К сожалению, господин Писториус лишь указывает на возможность создания безопасности через долги", – заявил Линднер.

Министр обороны ФРГ стремится заказать два новых фрегата для военно-морского флота, в то же время бригада в Литве нуждается в 35 новых танков Leopard 2, а военно-воздушные силы должны получить еще четыре системы ПВО Patriot.

Ожидается, что министры проведут встречу на следующей неделе. Специальный оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро, созданный после полномасштабного вторжения РФ в Украину, поддержал военный бюджет Германии, но он должен быть исчерпан до 2028 года.

Ранее Писториус заявил, что жесткие ограничения на государственные заимствования, предусмотренные законодательством ФРГ, не должны приводить к сокращению необходимых расходов на оборону.

Во время визита в США глава Минобороны Германии также подтвердил цель значительного усиления обороноспособности страны.

Перед этим Писториус предупредил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.