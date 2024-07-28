Міністр фінансів Німеччини відкидає заклики збільшити видатки на оборону

Лідер Вільної демократичної партії, міністр фінансів коаліційного уряду Німеччини Крістіан Лінднер відкинув закиди про те, що Берлін надто мало інвестує в оборону і що в бюджеті на 2025 рік потрібно збільшити відповідні витрати.

Таке він сказав в етері телеканалу ARD у неділю, 28 липня, передає "Європейська правда".

На думку Лінднера, погоджений федеральним урядом проєкт бюджету на 2025 рік не потребує кардинальних змін, до яких закликав зокрема міністр оборони Борис Пісторіус.

"Пан Пісторіус має спеціальну програму модернізації збройних сил на 100 мільярдів євро, якої не мав жоден з його попередників. З цим можна працювати, і ви повинні цим керувати", – сказав лідер "Вільних демократів", маючи на увазі спецфонд Бундесверу.

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Голова Мінфіну Німеччини також відкинув звинувачення в тому, що країна занадто мало інвестує в безпеку.

"Німеччина виконує цільовий показник НАТО – два відсотки від економічного виробництва на зовнішню безпеку. Коли за останні кілька десятиліть таке було? Ми робимо більше, ніж, наприклад, Франція і Італія", – підкреслив він.

Лінднер додав, що безпека також має означати фінансову стабільність Німеччини.

Нагадаємо, 17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.

Після цього Пісторіус говорив, що хоче добиватися збільшення видатків на оборону у бюджеті, оскільки вважає заплановане збільшення недостатнім у теперішніх умовах.