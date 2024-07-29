СМИ: Во Франции одновременно повредили оборудование операторов связи в шести районах

В ночь на понедельник неизвестные повредили сети операторов связи примерно в одно и то же время на территории шести департаментов.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, получив подтверждение информации, которую первыми обнародовали Le Parisien.

От рук злоумышленников пострадало оборудование оператора связи SFR. В ночь с 28 на 29 июля кто-то перерезал кабели в электрических шкафах, что привело к срыву услуг клиентам, которые зависели от них. Такие инциденты зафиксировали в департаментах Од и Эро (юго-запад), Буш-дю-Рон и Дром (юго-восток), Уаза (к северу от Парижа) и Мез (северо-восток).

Больших деталей о масштабах проблемы пока не приводят. По факту повреждений начали расследование.

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Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.

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