Французская железная дорога успешно возобновила работу после "олимпийских" диверсий

В понедельник никаких отмен железнодорожных экспрессов из Парижа не планируется – оператор успешно устранил последствия диверсий, устроенных неизвестными на трех ветках в ночь перед открытием Олимпийских игр.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В воскресенье оператор железной дороги SNCF объявил о завершении ремонта всего оборудования на трех скоростных линиях железной дороги, которое стало целью диверсантов. Специалисты работали там непрерывно с утра пятницы.

"Тестовые испытания дали убедительные результаты, линии можно использовать в обычном режиме", – отметил оператор.

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Утром 29 июля министр транспорта Патрис Вергрит заявил в телеэфире, что курсируют уже "все поезда" и тысячи пассажиров, которые планировали поездки на понедельник, не должны иметь проблем.

Он также скорректировал оценку проблем в результате диверсий: если сначала говорили о сорванных планах до 800 тысяч пассажиров, в итоге отмененными оказались рейсы 100 тысяч путешественников.

Вергрит добавил, что расследование диверсий продолжается, над делом работают около 50 следователей.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге на прошлой неделе, которые совпали с церемонией открытия Олимпийских игр, стоят левые экстремисты.

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