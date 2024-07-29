Опрос показал, что 63% населения Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении, а 37% говорят – в правильном.

Такие результаты исследования общественного мнения, проведенного компанией Edison Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA.

В целом, согласно последним трем опросам компании, количество тех, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении, увеличилось. В декабре их количество составляло 57%, в апреле – 59%.

Больше всего такого мнения придерживаются граждане возрастной группы 25-34 лет, их – 72%. В возрастной группе 18-24 лет этот показатель составляет 71%.

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В целом в каждой возрастной группе преобладают те, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении.

Опрос общественного мнения был проведен международной исследовательской компанией Edison Research по заказу телеканала Formula.

В рамках исследования методом прямого опроса по всей стране опросили 1000 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в Грузии и имеющих право голоса.

Между тем, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" взяла курс на победу на парламентских выборах любой ценой и без оглядки на критику Запада.

Первые доказательства этого курса старт вызовов на допросы грузинских добровольцев, воевавших в Украине.

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