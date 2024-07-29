63% грузин вважають, що країна розвивається у хибному напрямку

Опитування показало, що 63% населення Грузії вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку, а 37% кажуть – у правильному.

Такі результати дослідження громадської думки, проведеного компанією Edison Research, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA.

Загалом, згідно з останніми трьома опитуваннями компанії, кількість тих, хто вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку, збільшилася. У грудні їхня кількість становила 57%, у квітні – 59%.

Найбільше такої думки дотримуються громадяни вікової групи 25-34 років, їх – 72%. У віковій групі 18-24 років цей показник становить 71%.

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Загалом у кожній віковій групі переважають ті, хто вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку.

Опитування громадської думки було проведено міжнародною дослідницькою компанією Edison Research на замовлення телеканалу Formula.

У рамках дослідження методом прямого опитування по всій країні опитали 1000 осіб у віці 18 років і старших, які проживають у Грузії і мають право голосу.

Тим часом керівна партія Грузії "Грузинська мрія" взяла курс на перемогу на парламентських виборах за будь-яку ціну та не озираючись на критику Заходу.

Перші докази цього курсу – старт викликів на допити грузинських добровольців, що воювали в Україні.

Деталі у статті: Тбілісі йде ва-банк: грузинська влада робить ставку на Трампа та готується до конфліктів.