США выделяют Украине пакет военной помощи на $200 млн

Соединенные Штаты передают Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

Об этом на брифинге в понедельник, 29 июля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Кирби, в пакет помощи вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды и противотанковые ракеты Javelin

Этот пакет выделяется в рамках механизма полномочий президента США по сокращению, то есть передаче оружия непосредственно со складов армии США.

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Кроме того, Пентагон через механизм Инициативы содействия безопасности Украины (заказ оружия у производителей в США) передаст Украине средства противовоздушной обороны, средства для дальнобойных ударов и противотанковое оружие.

Напомним, перед тем последний пакет военной помощи – на сумму 225 миллионов долларов – США объявляли 11 июля, в него вошла одна система ПВО Patriot.

Недавно в Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.

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