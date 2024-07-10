Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США

Військовий полігон у Мекленбурзі-Передній Померанії (Німеччина), де українські військові тренуються працювати на системы Patriot. 11 червня 2024 року

У Вашингтоні стартував "ювілейний" саміт НАТО, який маркує 75-ту річницю Альянсу. "Європейська правда" вже розповідала про ключові для України рішення, які там планують ухвалити – щодо майбутнього членства України, фінансування військової допомоги, більшої участі НАТО в її координації тощо.

Але окрім того, Україна розраховувала на проривні рішення щодо посилення своєї ППО. Ця потреба вже давно є однією з найгостріших, а після жахливого обстрілу 8 липня мала стати ще очевиднішою для партнерів.

Сигнали, які надходили, лише посилювали надію: так, посол США в НАТО Джуліанна Сміт у вівторок пообіцяла "дуже позитивну відповідь" з цього приводу.

Чекати цієї відповіді довелося недовго.

Реклама:

Вже у першій промові під час саміту, відкриваючи зустріч лідерів, президент Байден оголосив про "історичне надання Україні систем протиповітряної допомоги" і про п’ять додаткових систем ППО, які отримають ЗСУ від п’яти різних держав Альянсу.

Але чи відповідає реальності настільки амбітна заява? І чи справдила вона очікування Києва? Лише частково.

На жаль, президент США свідомо перебільшив обсяги нової допомоги.

Так, про чотири з п’яти систем, про які згадав Байден, вже давно відомо, а одна з них вже зараз працює в Україні, збиваючи російські ракети, і називати її новим постачанням явно некоректно. А принципово новою є лише одна система Patriot – якраз та, яку мають поставити США.

Але є і позитив.

Джерела та документи свідчать, що на цьому постачання систем протиповітряної та протиракетної допомоги не закінчується. Вже незабаром Київ має отримати новий, значно масштабніший пакет ППО, разом з яким мінімальні потреби України мають бути задоволені.

Що ж насправді привезе Зеленський з саміту? Про це – у статті кореспондентів "Європейської правди" з Вашингтона.

П’ять рахуємо, сім уявляємо

Про мінімальні потреби сил оборони України у системах ППО давно відомо усім нашим партнерам. Ще у квітні Володимир Зеленський оголосив, що Україна потребує не менше семи додаткових систем Patriot.

Нагадаємо: тоді Україна втратила Трипільську ТЕС саме через відсутність засобів ППО, у тому числі критичну нестачу ракет-перехоплювачів. А оскільки у той час відновилися масові ракетні атаки Росії на цивільну, передусім енергетичну інфраструктуру України, то питання захисту енергогенерації стало ще більш нагальним.

Однак за повних три місяці, що минули відтоді, Київ отримав зобов’язання щодо лише трьох стратегічних зенітних систем з семи запитаних.

Першою – за лічені дні після заклику України – на нього відгукнулася Німеччина, яка погодилася зняти ще одну систему Patriot з бойового чергування. Наразі німецький комплекс вже працює в ЗСУ. До речі, роль Німеччини заслуговує на особливу увагу, і ми до неї ще повернемося.

Ще одну систему Patriot пообіцяла Україні Румунія, яка, втім, розраховує на її адекватну заміну іншими засобами оборони, тому було неясно, як швидко румунський комплекс опиниться у ЗСУ. З іншого боку, румунський комплекс – найновіший, найсучасніший, а це також має значення.

І є ще третя обіцяна система, вона фігурує у заявах і документах НАТО як "пазл-Patriot". Звідки така назва? Бо цієї цілісної системи зараз не існує у природі, і її, як пазл, планують зібрати за принципом "з миру по нитці".

Це постачання ініційоване Нідерландами, які нададуть основу пазла – радар і три пускові установки. Ракети-перехоплювачі надійдуть від коаліції з чотирьох країн на чолі з Німеччиною. Інші держави, які зараз не розкривають, мають доповнити систему, надавши мобільний центр управління вогнем, додаткові пускові установки тощо.

Ініціатива Нідерландів допускає також варіант не компонування цілої системи, а заміну обладнання, пошкодженого під час російських атак – але наразі є всі підстави сподіватися, що третя система буде повноцінною.

Але все одно – це набагато менше за оголошену потребу в сім систем.

Треба як мінімум ще чотири.

Між тим у Вашингтоні перед самітом ходили чутки, що вселяли оптимізм: західні посадовці переповідали журналістам, що Україна може отримати п’ять нових систем ППО. Ба більше, непрямі підтвердження цих планів журналісти почули також від української сторони – у червні в Італії, на саміті "Групи семи", ***Зеленський також побіжно згадав про "п’ять "патріотів", які Україна розраховує отримати.

"Це не означає, що завтра ми матимемо ці п'ять систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороший результат для України", – говорив президент.

Та й New York Times минулого тижня писала про "обіцянку Байдена", що п'ять західних систем протиповітряної оборони незабаром будуть доставлені в Україну.

Усе це створило супероптимістичні очікування (хоч і видавалося фантастичною після багатьох тижнів зволікань).

Втім, реальність виявилася дещо іншою.

Рахуймо все!

Джерела медіа і заява Зеленського підтвердилися на самому початку саміту, але відразу виплив нюанс: йдеться не про "п’ять нових систем ППО", а про "п’ять, з урахуванням вже обіцяних".

Хоча Джо Байден, який урочисто оголосив про посилення української протиповітряної оборони, не надто намагався бути коректним у формулюваннях. Він оголосив, що "Україна отримає додаткові системи", зарахувавши до цієї п’ятірки й обіцяні раніше, і навіть той, який Україна вже отримала від Німеччини.

Ба більше, в цьому списку опинилися не тільки Patriot: четвертою з п’яти обіцяних виявилася анонсована Італією, але ще не передана до ЗСУ система SAMP/T, яку вважають європейським аналогом американського Patriot.

Ця італо-французька система була розроблена як альтернатива Patriot, але так і не набула популярності. Її ефективність не настільки доведена бойовим використанням, і навіть за заявленими характеристиками вона має дещо меншу дальність і висоту бойової роботи, ніж Patriot.

Утім, вважають що SAMP/T також може збивати балістику, тому в пакеті допомоги ЗСУ її зарахували до спільного кошику з американськими системами.

Отже, до заявленої п’ятірки бракує лише однієї системи – і саме про неї насправді й оголосив Байден у своїй промові.

Йдеться про комплекс Patriot, який Україні нададуть США.

Це буде вже другий Patriot, який ЗСУ отримають від Пентагона. Але чи це багато?

Звісно, для України важлива кожна система, яка допомагає убезпечити тисячі життів. Однак складно заперечити, що від такої країни, як Сполучені Штати, багато хто очікував вагомішого внеску.

Тим більше – у ситуації, коли ми бачимо приклад Німеччини.

Наразі українське небо захищають чотири системи Patriot, надані партнерами, і три з них надійшли з Бундесвера. При цьому Німеччина передала до ЗСУ 25% систем Patriot, які вона мала на озброєнні.

Причому німецькі військові щоразу висловлювалися проти – адже кожна передача Patriot послаблює німецьку оборону, а що спаде Путіну на думку – але німецькі політики на чолі з Шольцом наполягали на потребі допомогли Україні навіть шляхом власної безпеки.

Забігаючи наперед, варто зауважити: роль США у цій історії є однозначно позитивною. Хоча очікування від них – ще вищі.

"Патріоти" по всьому світу

Загалом, за даними Лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, які наводить New York Times, у розпорядженні країн НАТО 90 сучасних і дієздатних систем Patriot, причому дві третини з них належать Сполученим Штатам: у розпорядженні Пентагону 62 розгорнуті батареї.

Частина з них розміщені на Близькому Сході, головним чином для захисту американських баз і чутливих об’єктів від іранських повітряних ударів, а також в Японії і Південній Кореї для захисту від імовірного нападу КНДР або Китаю.

Чи можна було би передати Україні якусь із цих 62 систем? Напевно, так.

Дуже складно повірити, що всі вони є незамінними – особливо коли йдеться про ППО десь в Азії, де "Патріоти" доводиться часом використовувати не за прямим призначенням, як-от захист від балістики, а навіть для збивання дронів. Утім, для Пентагона ці аргументи не є переконливими, і США наполягають, що не можуть зменшити кількість об’єктів під захистом.

Однак це не означає, що США відповіли Україні відмовою. За даними джерел "ЄвроПравди", ближчим часом будуть додаткові постачання, просто Вашингтон не встиг вирішити всі питання з ними до саміту.

Є плани отримати за допомогою США ще до чотирьох систем Patriot у 2024 році, і робота триває.

А наразі – щоб лишити цю можливість відкритою, але не брати на себе твердих зобов’язань, – в офіційну заяву партнерів України додали фразу. "Ми працюємо над подальшим оголошенням до кінця року про додаткові стратегічні системи ППО для України".

Звідки надійдуть ці комплекси? Наразі це тримають у секреті.

Були чутки про передачу Україні американської системи, розгорнутої в Польщі. Однак після "ні" з Варшави розмови про це ущухли. Та хто знає, чи не поновляться вони згодом?

Серед держав НАТО ці системи мають на озброєнні є також у Німеччини, Греція, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Польща і Румунія.

У ЗМІ раніше повідомляли про тиск на Іспанію та Грецію з метою змусити їх поділитися своїми системами, однак в Афінах відразу відповіли відмовою (і тут складно сперечатися, зважаючи на напружені відносини з Туреччиною), а от Мадрид потенційно міг би допомогти Україні – але там обмежилися надсиланням невеликої кількості ракет-перехоплювачів.

Понад те, кілька джерел "ЄвроПравди" сигналізували про позитивні сигнали від іспанців – але, як бачимо, до рішення наразі не дійшло.

Про ще можна говорити з високою певністю – то це те, що від Німеччини додаткових систем не надходитиме. Як йшлося вище, Берлін вже пішов у допомозі Україні набагато далі, ніж будь-хто з партнерів, і на найближчий час можливості надання німецьких радарів та пускових установок Patriot вичерпані. Однак німці допомагають інакше.

З джерел, близьких до переговорів, "ЄвроПравді" відомо, що саме німецький тиск на США став одним з визначальних факторів, які змусили США надати вже зараз додаткову систему.

Повторимося, цього насправді мало – але і ця допомога важлива. А неофіційно комуніковані плани США про суттєве збільшення зобов’язань до кінця року – додають оптимізму.

Варто зауважити, що батареї Patriot стоять на озброєнні також кількох держав поза межами НАТО – це Японія, Корея, Ізраїль, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, а віднедавна і Україна.

Відомо, що США вже кілька місяців проводять переговори з Ізраїлем, який нещодавно вивів з бойового чергування свої батареї Patriot через перехід на новітню систему ПРО "Праща Давида" власної, ізраїльської розробки.

США воліли би викупити усі вісім комплексів, які має Армія оборони Ізраїлю. Але згоди на це досі немає.

Як відомо, Ізраїль неодноразово відмовляв Україні у наданні або продажі засобів ППО.

Варто, втім зауважити, що ізраїльські "Патріоти" мають додаткові проблеми. На озброєнні цієї країни стояли установки Patriot M901 – профільні видання описують їх як такі, що сумісні лише з ракетами PAC-2, що не здатні збивати гіперзвукову балістику – а це для України має принципове значення.

Чи існує можливість їхньої модернізації? Питання відкрите, і відповісти на нього можуть хіба що виробники системи, тобто американські компанії.

Тож і у цьому питанні ключова робота – за США. Тож лишається сподіватися, що у Вашингтоні справді вірять, що Україна зможе зупинити Путіна, і зацікавлені у тому, щоби посилити ЗСУ засобами протиповітряної оборони.

А саміт НАТО вже став кроком до цієї мети.

Автори: Іванна Костіна, Сергій Сидоренко,

"Європейська правда", з Вашингтона