Пентагон нашел дополнительные $2 млрд для Украины из-за ошибки в расчетах

В Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд для помощи Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".

Как указано, Пентагон столкнулся с трудностями при точной оценке стоимости военного оборудования, отправленного в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

В 2023 году американское оборонное ведомство заявило, что использовало "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину, что повлекло ошибку в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали на отправку новой помощи.

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С тех пор было обнаружено еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов, проинформировали в Пентагоне.

Как следствие, в Украину может быть отправлено дополнительно вооружение на сумму 2 миллиарда долларов.

В Счетной палате США заявили, что к несоответствиям в отчете о стоимости предоставленной помощи привели нечеткое определение стоимости в законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке для администрации президента США.

Напомним, 11 июля США подтвердили выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов.

Также США объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

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