Опрос в двенадцати странах-членах ЕС показал значительное расхождение взглядов на то, станет ли позитивом вступление Украины в ЕС, в зависимости от страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты большого опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, который проводился в целом в 15 странах, а в этой тематической группе вопросов – в 12.

Только в пяти странах более 50% или почти половина респондентов считают, что принимать Украину в ЕС – это "хорошая идея". Такое мнение преобладает в Эстонии, Швеции, Португалии и Испании.

Доля респондентов, которые считают, что вступление Украины только создаст проблемы, наибольшая в Германии, Болгарии, Чехии, Франции и Греции.

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Что интересно, одним из аргументов в пользу вступления Украины является мнение, что это поможет быстрее обеспечить мир. Это второй самый распространенный ответ на вопрос, почему Украину стоит взять в ЕС – после того, что "Украина культурно является частью Европы". На 3-й и 4-й позиции – ответы о том, что это усилило бы геополитические позиции ЕС и имело бы экономические преимущества для Евросоюза.

Среди респондентов, которые объясняют, почему не хотели бы вступления Украины в ЕС, чаще всего указали аргумент, что это "ослабит безопасность ЕС", а также – коррупцию в Украине. На третьей позиции – мнение, что это будет означать слишком большие расходы для Евросоюза.

Также опрос показал, что большинство европейцев считают, что война завершится мирными договоренностями, а не победой Украины.

При этом большинство выступают за увеличение военной помощи Украине, хотя в отдельных странах преобладают противоположные мнения.

Сбор данных для исследования проводился еще в мае, до выборов в Европарламент.

Как известно, 25 июня Украина и ЕС официально запустили процесс переговоров о вступлении.