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Більшість європейців – за більшу військову допомогу Україні

Опитування
Новини — Середа, 3 липня 2024, 12:26 — Марія Ємець

Більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, хоча в окремих країнах переважає протилежна думка.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, що проводилося у 15 країнах, включно з Україною. 

У більшості країн понад 50% респондентів (або ж більша частка порівняно з іншими варіантами відповіді) підтримують збільшення постачання Україні зброї та боєприпасів, що, відтак, забезпечує фундамент для відповідних рішень лідерів цих країн. 

 

Протилежна думка переважає тільки у трьох країнах ЄС – Греції, Болгарії та Італії. У цих же державах найбільша частка тих, хто вважає, що західні партнери мали б підштовхувати Україну до мирних переговорів. 

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Водночас абсолютна більшість респондентів у всіх країнах виступають проти потенційного відправлення їхніх військових в Україну для участі у бойових діях. 

 

У більшості країн, де проводилось опитування, вважають, що війна завершиться мирними домовленостями, тоді як віра у перемогу України, крім самих українців, переважає лише в одній країні.

Більшість респондентів з країн, де проводилось опитування, також вважають, що війна завершиться мирними домовленостями, тоді як віра у перемогу України, крім самих українців, переважає лише в одній країні.

Одне з останніх опитувань у США засвідчило зростання частка тих, хто підтримує більшу військову допомогу Україні.

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