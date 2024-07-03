Большинство европейцев считают, что война Украины и РФ будет завершаться переговорами

Подавляющее большинство европейцев считают, что российско-украинская война в конце концов завершится мирными переговорами, а в отдельных странах более половины считают, что партнеры должны были бы подталкивать Украину к переговорам.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Европейского совета по международным отношениям, аналитического центра.

Практически во всех 14 странах, где проводился опрос, европейцы скептически относятся к шансам Украины одержать победу – кроме Украины (15-й страны в опросе), вера в завершение войны победой Украины преобладает только в Эстонии.

В других странах большая часть респондентов считают, что война закончится мирными договоренностями.

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Такие мнения преобладают и в случае сценария, что западные партнеры начнут оказывать Украине большую военную помощь – тогда вера в победу Украины возрастает в среднем на 12 процентных пунктов, однако в одиннадцати странах из 15 мирное урегулирование все равно считают наиболее вероятным сценарием.

При этом можно видеть заметные различия в зависимости от страны, а также внутри каждой страны, где проводилось исследование – в зависимости от политических взглядов респондентов.

К условному лагерю "какого-то мира как можно скорее" относятся Болгария, Греция и Италия, к условному лагерю "справедливого для Украины мира" – Эстония, Швеция, Польша, Великобритания, Португалия, а еще в шести странах мнения разделились примерно пополам. Больших различий по результатам опроса в январе и в мае 2024 года нет.

Этот раскол лучше всего видно по вопросу о том, какой должна быть политика Европы в отношении российско-украинской войны, где предлагают выбрать между поддержкой Украины для того, чтобы она могла деоккупировать свои территории, и подталкиванием Украины к какому-то соглашению с Россией.

Между тем в США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине.