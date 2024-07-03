Серед європейців розходяться думки щодо того, чи "гарна ідея" приймати Україну до ЄС

Опитування у дванадцяти країнах-членах ЄС засвідчило значну розбіжність поглядів на те, чи стане позитивом вступ України до ЄС, залежно від країни.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати великого опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, що проводилося загалом у 15 країнах, а у цій тематичній групі питань – у 12.

Лише у п’яти країнах понад 50% чи майже половина респондентів вважають, що приймати Україну до ЄС є "гарною ідеєю". Така думка переважає в Естонії, Швеції, Португалії та Іспанії.

Частка респондентів, які вважають, що вступ України лише створить проблеми, найбільша у Німеччині, Болгарії, Чехії, Франції та Греції.

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Що цікаво, одним з аргументів на користь вступу України є думка, що це допоможе швидше забезпечити мир. Це друга найпоширеніша відповідь на питання, чому Україну варто взяти у ЄС – після того, що "Україна культурно є частиною Європи". На 3-й і 4-й позиції – відповіді про те, що це посилило б геополітичні позиції ЄС та мало б економічні переваги для Євросоюзу.

Серед респондентів, які пояснюють, чому не хотіли б вступу України до ЄС, найчастіше вказали аргумент, що це "послабить безпеку ЄС", а також – корупцію в Україні. На третій позиції – думка, що це означатиме надто великі витрати для Євросоюзу.

Також опитування показало, що більшість європейців вважають, що війна завершиться мирними домовленостями, а не перемогою України.

При цьому більшість виступають за збільшення військової допомоги Україні, хоча в окремих країнах переважають протилежні думки.

Збір даних для дослідження проводився ще у травні, до виборів до Європарламенту.

Як відомо, 25 червня Україна і ЄС офіційно запустили процес переговорів про вступ.