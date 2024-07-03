Зеленский: Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в Европу

Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV, передает "Европейская правда".

Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из предложений", которые сейчас обсуждаются, сказал Зеленский. "Этим сейчас занимаются чиновники", – добавил он.

Европа пытается отвыкнуть от российского газа после вторжения РФ, но некоторые европейские страны продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, а поскольку война все еще продолжается, многие наблюдатели рынка ожидают, что газовые потоки прекратятся.

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"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги относительно того, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", – сказал Зеленский.

"Мы не хотим продолжать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги", – пояснил он.

Азербайджан заявил, что хочет увеличить экспорт газа в Европу, но еще не заключил достаточно долгосрочных соглашений для того, чтобы инвестировать в дальнейшую добычу. Пока он не сможет увеличить мощности, он может обмениваться газом с Россией, что не является чем-то необычным на нефтяных и газовых рынках, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое.

Хотя это теоретически может принести пользу России в краткосрочной перспективе, если позволит Москве отправлять свой газ в другое место, такое решение, скорее всего, будет временным.

В июне стало известно, что европейские чиновники размышляют над тем, как сохранить поставки газа через украинскую ГТС после завершения контракта с "Газпромом" (который Украина категорически не хочет продолжать), поскольку для нескольких стран это до сих пор крайне важно.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что Словакия – одна из стран, которые сохраняют зависимость от российского газа - начала искать ему замену в Азербайджане.