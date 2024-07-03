Зеленський: Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Європи

Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV, передає "Європейська правда".

Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. "Цим зараз займаються урядовці", – додав він.

Європа намагається відвикнути від російського газу після вторгнення РФ, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, а оскільки війна все ще триває, багато спостерігачів ринку очікують, що газові потоки припиняться.

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"Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", – сказав Зеленський.

"Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", – пояснив він.

Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт газу до Європи, але ще не уклав достатньо довгострокових угод для того, щоб інвестувати в подальший видобуток. Поки він не зможе збільшити потужності, він може обмінюватися газом з Росією, що не є чимось незвичайним на нафтових і газових ринках, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше.

Хоча це теоретично може принести користь Росії в короткостроковій перспективі, якщо дозволить Москві відправляти свій газ в інше місце, таке рішення, швидше за все, буде тимчасовим.

У червні стало відомо, що європейські посадовці міркують над тим, як зберегти постачання газу через українську ГТС після завершення контракту з "Газпромом" (який Україна категорично проти продовжувати), оскільки для кількох країн це досі вкрай важливо.

Раніше вже з’являлися повідомлення про те, що Словаччина – одна з країн, які зберігають залежність від російського газу - почала шукати йому заміну в Азербайджані.