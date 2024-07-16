В Германии в ДТП погиб 19-летний украинский водитель

В немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания в ночь на понедельник, 16 июля, в дорожной аварии погиб 19-летний водитель с украинским гражданством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

ДТП произошло на трассе L27 между городами Вайтин и Вулькенцин в 4:20 утра в понедельник. 19-летний водитель из Саксонии, имеющий украинское гражданство, не справился с управлением польского микроавтобуса по невыясненным пока причинам.

Транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. Юноша погиб на месте аварии, микроавтобус был полностью уничтожен. Больше в аварии никто не пострадал, говорят в полиции.

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Пожарно-спасательные службы быстро прибыли на место происшествия, но смогли лишь констатировать смерть водителя. После аварии трассу L27 на несколько часов полностью перекрыли.

Напомним, в марте в польском городе Ополе 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.