Греция отрицает расследование, где привели свидетельства жестокого обращения с мигрантами

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заявил, что расследование BBC со свидетельствами о том, как греческая береговая охрана препятствовала мигрантам добраться до берегов страны, не содержит доказанных фактов нарушений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В расследовании BBC утверждается, что в течение 2020-2023 годов из-за действий береговой охраны Греции в Эгейском море утонули 43 мигранта, из них девять якобы непосредственно бросили в воду.

Репортаж приводит показания мужчины из Камеруна, согласно которым его и двух других мигрантов после высадки на острове Самос подобрали люди в масках, после чего посадили в лодку береговой охраны и бросили в море.

Реклама:

Другой мигрант, сириец, рассказал ВВС, что его с другими искателями убежища греческая береговая охрана подобрала в море возле Родоса. Выживших якобы посадили в спасательные плоты и оставили дрейфовать в турецких водах.

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис во время брифинга в понедельник настоял, что нет никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения.

"Мы понимаем, что то, о чем сообщается, не является доказанным. Каждая жалоба рассматривается, и, в конце концов, соответствующие выводы обнародуются", – заявил он. Маринакис также сказал, что "неправильно выбирать мишенью" греческую береговую охрану.

Греция является основными воротами для мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Азии, которые ищут лучшей жизни в Европейском Союзе.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют прибывающим мигрантам искать убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.