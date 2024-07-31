США замораживают $95 млн помощи Грузии из-за антизападных действий властей

Соединенные Штаты решили приостановить предоставление Грузии части помощи из-за антидемократических действий власти, несовместимых со стремлением страны стать членом Европейского Союза и НАТО.

Об этом в среду, 31 июля, объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

По словам Блинкена, в результате пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией Соединенные Штаты "приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллионов долларов, которая непосредственно идет в пользу грузинского правительства".

"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

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Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать "программы и мероприятия, которые приносят пользу народу Грузии, укрепляя демократию, верховенство права, независимые СМИ и экономическое развитие".

"Мы будем оставаться преданными грузинскому народу и его евроатлантическим стремлениям", – подытожил Блинкен.

Напомним, в мае грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и острую критику Запада.

После этого в ЕС заявили о приостановлении вступления Грузии, а США – о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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