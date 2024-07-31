"Укрзализныця" изменила условия для приобретения билетов в Хелм и Перемышль

"Укрзализныця" с 1 августа позволит продажу билетов на рейсы в Хелм и Перемышль только через приложение с верификацией через Дія.Підпис.

Об этом перевозчик сообщил в среду, 31 июля, пишет "Европейская правда".

Требование иметь верификацию через Дія.Підпис будет распространяться на билеты на такие рейсы:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

"Решение является временной мерой на пиковый период перевозок, чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, ведь сейчас специалисты "Укрзализныци" блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки", – пояснил перевозчик.

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Для иностранцев, которые не пользуются "Дією", на минимум один рейс в каждом международном направлении можно будет приобрести билеты, как и раньше, заверили в "Укрзализныце".

Напомним, что до 31 августа на железнодорожных маршрутах в Варшаву и Люблин изменен порядок пересадки в связи с ремонтными работами с польской стороны.

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