"Укрзалізниця" змінила умови для придбання квитків до Хелма та Перемишля

"Укрзалізниця" з 1 серпня дозволить продаж квитків на рейси до Хелма та Перемишля тільки через додаток із верифікацією через Дія.Підпис.

Про це перевізник повідомив у середу, 31 липня, пише "Європейська правда".

Вимога мати верифікацію через Дія.Підпис поширюватиметься на квитки на такі рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№23/24 Київ – Хелм – Київ;

№51/52 Київ – Перемишль – Київ;

№89/90 Київ – Перемишль – Київ;

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

"Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти "Укрзалізниці" блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу", – пояснив перевізник.

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Для іноземців, які не користуються "Дією", на щонайменше один рейс у кожному міжнародному напрямку можна буде придбати квитки, як і раніше, запевнили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що до 31 серпня на залізничних маршрутах до Варшави та Любліна змінений порядок пересадки у зв'язку з ремонтними роботами з польського боку.

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