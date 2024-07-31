G7 требует от Венесуэлы показать настоящие результаты выборов

Министры иностранных дел "Группы семи" выразили обеспокоенность из-за фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах в Венесуэле и призвали опубликовать результаты голосования.

Об этом говорится в распространенном итальянским председательством в G7 заявлении министров, сообщает "Европейская правда".

Подписанты заявления выразили солидарность с народом Венесуэлы, "который 28 июля мирно реализовал свое право голоса, чтобы определить будущее своей страны".

Они указали на "серьезное беспокойство" относительно объявленных результатов президентских выборов в Венесуэле и способа проведения избирательного процесса, особенно в контексте нарушений и отсутствия прозрачности во время окончательного подсчета голосов.

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"Мы призываем соответствующих представителей опубликовать подробные результаты выборов в условиях полной прозрачности, а также просим представителей избирательных комиссий немедленно поделиться всей информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями", – говорится в заявлении.

Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии, а также высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Согласно официальным результатам, венесуэльский диктатор Николас Мадуро набрал 51,2% голосов против 44,2% голосов у оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Оппозиция обжаловала результаты, обвинив Мадуро в фальсификациях, а на улицах венесуэльских городов вспыхнули протесты.

Европейский Союз и США выразили сомнения в прозрачности результатов выборов в Венесуэле.