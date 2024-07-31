Венгрия назвала "фейком" блокирование заявления ЕС по Венесуэле

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что не накладывало вето на заявление Европейского Союза о президентских выборах в Венесуэле, как об этом ранее сообщили СМИ.

Такой комментарий представитель венгерского МИД Мате Пачолай дал порталу Telex, сообщает "Европейская правда".

По словам Пачолая, Венгрия ждала сообщения от Венесуэлы и, "изучив их, присоединилась к совместному заявлению Европейского Союза".

"То, что Венгрия наложила вето на декларацию, – это фейковая новость", – сказал он.

Реклама:

Непонятно, о каком именно "совместном заявлении Европейского Союза" говорит венгерский представитель, потому что оба заявления 30 и 31 июля публиковались от имени топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Как писало Politico, это произошло после того, как в понедельник Венгрия наложила вето на совместное заявление, чтобы выразить обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле.

Согласно официальным результатам, венесуэльский диктатор Николас Мадуро набрал 51,2% голосов против 44,2% голосов у оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Оппозиция обжаловала результаты, обвинив Мадуро в фальсификациях, а на улицах венесуэльских городов вспыхнули протесты.

Европейский Союз и США выразили сомнения в прозрачности результатов выборов в Венесуэле.