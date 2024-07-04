Литва будет перенимать опыт Украины по установке физических и других барьеров против врага
Литва и Украина договорились о создании совместной рабочей группы военных экспертов стран для того, чтобы перенять опыт Украины в сфере контрмобильности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился в среду с командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины генерал-майором Дмитрием Герегой. По словам министра, целью рабочей группы будет применение опыта в готовящемся плане контрмобильности, "чтобы заранее подготовиться к возможной агрессии противника".
Как сообщили в Министерстве обороны, генерал-майор Герега поделился опытом Украины по установке физических и других барьеров.
Он отметил необходимость быть готовым к использованию на войне всех видов боеприпасов и мин, отметил, что при планировании укреплений важно сохранять элемент внезапности, заграждения должны быть скрытыми и замаскированными, чтобы не дать противнику заранее определить свое местонахождение и подготовиться к их преодолению.
По сообщению Минобороны, командующий Сил поддержки украинской армии также поделился важной информацией о пограничных укреплениях, мостах и другой критической инфраструктуре, которая способна остановить танки или другую тяжелую технику.
"Естественные препятствия, такие как болота, ручьи, участки с плотинами, леса, также являются эффективными мерами противодействия мобильности в случае войны, затрудняя передвижение противника", – говорится в сообщении.
По словам Кащюнаса, контракты на закупку оборудования для предотвращения мобильности были подписаны в конце июня, а летом оборудование поставят в 28 парков контрмобильности, запланированных в разных частях Литвы.
На границе с Россией и Беларусью планируется установить постоянные укрепления контрмобильности, чтобы остановить возможное передвижение вражеских сил. Это планируют сделать в конце лета.
Генерал-майор Герега примет участие в пятом заседании возглавляемой Литвой и Исландией Коалиции по разминированию в Вильнюсе.
По сообщению министерства, цель встречи – обновить информацию о поддержке, предоставляемой Украине – обучение и оборудование. Встреча коалиции по разминированию познакомит ее участников с Центральным агентством управления проектами, которое осуществляет закупки в рамках коалиции, а также спрогнозирует дальнейшие шаги в деятельности коалиции.
Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.
Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.