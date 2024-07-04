Литва будет перенимать опыт Украины по установке физических и других барьеров против врага

Литва и Украина договорились о создании совместной рабочей группы военных экспертов стран для того, чтобы перенять опыт Украины в сфере контрмобильности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретился в среду с командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины генерал-майором Дмитрием Герегой. По словам министра, целью рабочей группы будет применение опыта в готовящемся плане контрмобильности, "чтобы заранее подготовиться к возможной агрессии противника".

Как сообщили в Министерстве обороны, генерал-майор Герега поделился опытом Украины по установке физических и других барьеров.

Реклама:

Он отметил необходимость быть готовым к использованию на войне всех видов боеприпасов и мин, отметил, что при планировании укреплений важно сохранять элемент внезапности, заграждения должны быть скрытыми и замаскированными, чтобы не дать противнику заранее определить свое местонахождение и подготовиться к их преодолению.

По сообщению Минобороны, командующий Сил поддержки украинской армии также поделился важной информацией о пограничных укреплениях, мостах и другой критической инфраструктуре, которая способна остановить танки или другую тяжелую технику.

"Естественные препятствия, такие как болота, ручьи, участки с плотинами, леса, также являются эффективными мерами противодействия мобильности в случае войны, затрудняя передвижение противника", – говорится в сообщении.

По словам Кащюнаса, контракты на закупку оборудования для предотвращения мобильности были подписаны в конце июня, а летом оборудование поставят в 28 парков контрмобильности, запланированных в разных частях Литвы.

На границе с Россией и Беларусью планируется установить постоянные укрепления контрмобильности, чтобы остановить возможное передвижение вражеских сил. Это планируют сделать в конце лета.

Генерал-майор Герега примет участие в пятом заседании возглавляемой Литвой и Исландией Коалиции по разминированию в Вильнюсе.

По сообщению министерства, цель встречи – обновить информацию о поддержке, предоставляемой Украине – обучение и оборудование. Встреча коалиции по разминированию познакомит ее участников с Центральным агентством управления проектами, которое осуществляет закупки в рамках коалиции, а также спрогнозирует дальнейшие шаги в деятельности коалиции.

Ранее премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.