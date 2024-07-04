Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает "прорывом" назначение главы эстонского правительства Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС.

Об этом он сказал в интервью ELTA Zoomas, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Кулеба предоставил свою оценку претендентам на высшие должности в институтах ЕС на следующие пять лет.

"Назначение премьер-министра Эстонии на должность высокого представителя ЕС – это прорыв, особенно в контексте угроз с востока... Три года назад, я думаю, было бы трудно представить, что представитель страны бывшего Советского Союза может стать верховным представителем по вопросам внешней политики", – отметил Кулеба.

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По его словам, это свидетельствует об одном: ЕС не прячется и не пытается быть мягче в отношении российской угрозы.

"Наоборот, он готов принять вызов с силой, с мужеством, с принципиальностью", – констатировал Кулеба.

Министр добавил, что Украина будет следить за окончательными решениями и дебатами в Европарламенте по назначению нового руководства институтов ЕС.

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