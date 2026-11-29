На досрочных парламентских выборах в Испании по состоянию на 14:00 явка составила 45,7% – это самый высокий показатель на всеобщих выборах в стране с момента восстановления демократии.

Об этом свидетельствуют данные испанского Министерства внутренних дел, передает "Европейская правда".

Явка в 45,75% превышает предыдущий рекорд, установленный в июне 1993 года, когда к 14:00 проголосовало 41,8% избирателей. Всего на выборах в воскресенье уже проголосовали более 16 миллионов избирателей из почти 36 миллионов испанцев, имеющих право голоса.

Самая высокая явка избирателей была зафиксирована в автономном сообществе Валенсия – 50,94%.

Главный вопрос этих выборов заключается в том, потеряет ли власть премьер-министр Педро Санчес и его Социалистическая партия. Им предстоит противостояние с оппозиционной Народной партией Альберто Нуньеса Фейхоо, которая, по данным опросов, выйдет в лидеры, но вряд ли сможет обеспечить себе абсолютное большинство.

Ожидается, что в случае победы Фейхоо сформирует коалицию с ультраправой партией Vox. Vox, которую возглавляет Сантьяго Абаскаль, выступает против военной помощи Украине и отправки испанских военных в рамках гарантий безопасности.

Между тем Санчес заявил, что уверен в победе социалистов. В эфире радиостанции Cadena SER в пятницу он сказал, что не может представить себе поражение своей партии.

Сделав жилищный кризис главной темой кампании, Санчес пытался отвлечь внимание от обвинений в коррупции в адрес своего ближайшего окружения и критики действий правительства во время миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Тогда в течение 48 часов из соседнего Марокко в Сеуту прибыли около 80 тысяч человек.

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