Макрон призвал объединиться для противостояния ультраправым во втором туре

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал на то время еще экзитполы, которые прогнозировали победу ультраправых, и призвал к "демократическому единению" во втором туре парламентских выборов, чтобы противостоять ультраправым.

Как сообщает BFMTV, с таким заявлением Макрон вышел вечером 30 июня.

Президент Франции отметил, что высокая явка в первом туре досрочных парламентских выборов подтвердила важность этого голосования для французов и стремление "прояснить политическую ситуацию".

Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому единению" перед вторым туром голосования, который окончательно определит победителей в мажоритарных округах.

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Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство. Явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

Лидер "Нацобъединения" Жордан Барделла назвал результаты "безапелляционным вердиктом" и сигналом о том, что французы хотят перемен. Он также повторил, что готов идти на премьерский пост, если политсила получит абсолютное большинство.

По итогам выборов во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

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