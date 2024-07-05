Угорці бачать в Україні більшу загрозу, ніж у Росії

Населення Угорщини вважає, що Україна становить для нього більшу загрозу, ніж Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, про результати якого повідомило угорське незалежне видання Telex.

Згідно з опитуванням, яке було проведене навесні, угорці вважають найбільшою загрозою Україну (51%). За нею йдуть Росія (46%), Китай (34%) і США (34%).

Це суттєва зміна порівняно з даними минулого року: у 2023 році угорці все ще вважали Росію найбільшою загрозою – на 12 процентних пунктів більше, ніж Україну.

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За словами дослідників, серед угорського населення найбільше за останній рік погіршилося сприйняття України поміж інших держав. Це стосується усіх респондентів, незалежно від їх політичної приналежності.

На думку чверті угорців (27%), в інтересах Угорщини було б зближення з Росією та відхід від Євросоюзу. Водночас відносна більшість угорського суспільства (43%) все ще відкидає тіснішу співпрацю з росіянами.

Порівняно з дослідженням 2023 року, серед угорців погіршилося ставлення до українських біженців. Зараз лише 17% респондентів почувалися б добре, якби по сусідству оселилися українські біженці, тоді як кожен другий респондент (49%) почувався б з цього приводу погано,

Як раніше повідомляла "ЄП", питання про те, чи повинен Європейський Союз допомагати Україні, розколює угорське суспільство.

Між тим, за даними ЗМІ, глава угорського уряду Віктор Орбан 5 липня, лише за кілька днів після відвідин Києва, зібрався з візитом до Москви.