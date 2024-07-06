Байден заявил, что только "Господь Всемогущий" может заставить его сняться с выборов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ABC.

Главу Белого дома спросили, снимется ли он с выборов, если убедится, что не сможет победить Дональда Трампа.

"Если бы Господь Всемогущий сошел и сказал: "Джо, выйди из гонки", я бы вышел из нее. Господь Всемогущий не сойдет", – отметил Байден.

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По его словам, он не думает, что есть кто-то более квалифицированный, чем он, чтобы быть президентом США или выиграть эти выборы.

На вопрос, уверен ли он, что честен с собой, когда говорит, что у него есть ментальные и физические способности быть на посту еще четыре года, Байден ответил утвердительно.

"Последнее, что я хотел бы сделать, это быть не в состоянии соответствовать этим требованиям. Как говорят некоторые ведущие экономисты и специалисты по вопросам внешней политики, если я остановлюсь сейчас, я войду в историю как достаточно успешный президент. Никто не думал, что я смогу сделать то, что мы сделали", – отметил президент.

СМИ сообщали, что Байден якобы непублично допустил выход из гонки в США, если не убедит общественность в ближайшие дни в своей готовности работать еще один срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

Также неофициально стало известно, что десятки демократов в Палате представителей США рассматривают возможность подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену снять свою кандидатуру с избирательной гонки.

Однако в среду Джо Байден заверил, что не снимается с выборов.

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