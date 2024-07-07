В Париже три человека пострадали в результате взрыва электросамоката на зарядке

В одном из клубов Парижа взорвался поставленный на зарядку электросамокат, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в одном из клубов Парижа в 12-м округе в ночь с 6 на 7 июля.

Электросамокат одного из сотрудников клуба заряжался в соседнем с танцевальным залом помещении и там взорвался. Взрывная волна пробила ближайшую стену, осколки травмировали трех человек на танцполе.

Реклама:

Одного человека из пострадавших госпитализировали в критическом состоянии, ранения других менее серьезные, но также требовали госпитализации.

Всего в клубе было около 150 человек, после несчастного случая их эвакуировали.

Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного нанесения физических повреждений, которые привели к длительной потере трудоспособности, вследствие нарушения правил безопасности.

Напомним, с сентября 2023 года на улицах Парижа не осталось прокатных электросамокатов – их запретили по результатам референдума среди горожан. Париж стал первой европейской столицей, где пошли на такой шаг.

Во многих других городах Европы и на национальном уровне все чаще ужесточают требования к пользователям электросамокатов, массовое присутствие которых в городах создало дополнительные возможности передвижения, но также и проблемы с безопасностью движения и парковкой.