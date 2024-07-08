США выступают за расследование удара по "Охматдету" как военного преступления РФ

Удары России по медицинским объектам в Украине происходят уже не впервые, а обстрел "Охматдета" подчеркивает необходимость расследования этих действий.

Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В Белом доме, где уже отреагировали на российский удар по "Охматдету", осудив его – считают, что это преступление российских войск заслуживает также отдельного расследования.

"Это ужасно, это не может быть обосновано, и конечно это должно быть расследовано", – подчеркнул дипломат.

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"Атака на роддом, а также на детскую больницу – к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", – добавил Карпентер, еще раз подчеркнув, что нужны дальнейшие действия после этого преступления россиян. "Я рассчитываю, что этот удар является таким, что потребует более глубокого изучения, расследования", – сказал он.

Заметим, что обстрел гражданской инфраструктуры является военным преступлением. Относительно нападений на медицинские учреждения есть отдельный запрет по международному гуманитарному праву.

Напомним, в Белом доме осудили последнюю массированную российскую ракетную атаку на Украину, в частности, на "Охматдет", и выразили ожидание, что на саммите НАТО будут объявлены шаги, которые позволят предупредить подобные атаки.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

А министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.