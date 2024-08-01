СМИ: РФ согласилась освободить журналиста WSJ в рамках большого обмена заключенными

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович может вернуться в США в четверг после освобождения в рамках большого обмена заключенными между Россией и несколькими странами Запада.

Об этом сообщил телеканал Fox News, пишет "Европейская правда".

Ведущий телеканала сообщил в эфире, что такая информация поступила от The Wall Street Journal, и сейчас журналисты Fox News работают над тем, чтобы получить больше информации.

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального большого обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.

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В частности, заключенные в России Пол Вилан, бывший морской пехотинец США, и Владимир Кара-Мурза, российский диссидент, исчезли из поля зрения в среду, сообщили их адвокаты.

В Словении завершили суд над парой шпионов из России, СМИ писали, что их везут на обмен.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни якобы за работу на "украинские спецслужбы". Причины такого шага не сообщали, но помилование Кригера тоже связывают с обменом заключенных.

Российское агентство ТАСС сообщило, что из публичной электронной базы данных Федерального бюро тюрем США, позволяющей установить место содержания под стражей заключенных, исчезли сведения о россиянах Александре Виннике, Владиславе Клюшине, Вадиме Конощенко и Максиме Марченко.

Также Москва ранее дала понять, что хочет добиться обмена Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира.