ЗМІ: РФ погодилась звільнити журналіста WSJ в рамках великого обміну в’язнями

Журналіст американської газети The Wall Street Journal Еван Гершкович може повернутися до США у четвер після звільнення у рамках великого обміну ув’язненими між Росією і кількома країнами Заходу.

Про це повідомив телеканал Fox News, пише "Європейська правда".

Ведучий телеканалу повідомив в ефірі, що така інформація надійшла від The Wall Street Journal, і зараз журналісти Fox News працюють над тим, аби отримати більше інформації.

Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великго обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

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Зокрема, ув’язнені в Росії Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, і Володимир Кара-Мурза, російський дисидент, зникли з поля зору в середу, повідомили їхні адвокати.

У Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.

Російське агентство ТАСС повідомило, що з публічної електронної бази даних Федерального бюро в'язниць США, що дає змогу встановити місце тримання під вартою ув'язнених, зникли відомості про росіян Александра Вінника, Владислава Клюшина, Вадима Конощенка і Максима Марченка.

Також Москва раніше дала зрозуміти, що хоче домогтися обміну Вадима Красікова, засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.