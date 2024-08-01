В Грузии начал действовать реестр для "иноагентов"
В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, который был создан на основе закона об "иноагентах".
Об этом сообщает News-Georgia, пишет "Европейская правда".
Закон обязывает регистрироваться в реестре НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы".
На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.
После Минюст начнет мониторинг с целью выявления уклонистов. Пока непонятно, как он будет происходить.
До 1 января 2025 года организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января – опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.
За нерегистрацию и неподачу декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Впоследствии за каждый месяц просрочки будет взиматься еще по 20 тысяч лари.
Грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах" в мае, он вызвал массовые протесты и острую критику Запада.
После этого в ЕС заявили о приостановлении вступления Грузии, а США – о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.
Кроме того, Соединенные Штаты решили приостановить предоставление Грузии части помощи.
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