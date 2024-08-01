СМИ: Турция блокирует сотрудничество между НАТО и Израилем из-за войны в Газе

Турция заблокировала сотрудничество между НАТО и Израилем с октября из-за войны в Газе и заявила, что альянс не должен взаимодействовать с Израилем как с партнером, пока не будет завершен конфликт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Израиль имеет статус партнера НАТО и развивает тесные отношения с военным альянсом и некоторыми его членами, в частности, с крупнейшим союзником – США.

До начала наступления Израиля в Газе, вызванного бесчинствами палестинского боевика ХАМАС 7 октября, член НАТО Турция пыталась наладить свои давние напряженные отношения с Израилем.

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С тех пор Анкара жестко критикует операцию Израиля в Газе, которую она называет геноцидом, и прекратила всю двустороннюю торговлю. Она также раскритиковала многих западных союзников за их поддержку Израиля.

Говоря на условиях анонимности, источники сообщили, что Турция наложила вето на все взаимодействие НАТО с Израилем с октября, включая совместные встречи и учения, рассматривая "резню" Израилем палестинцев в Газе как нарушение основополагающих принципов НАТО.

Источники сообщили, что Турция сохранит этот блок и не позволит Израилю продолжать или продвигать свое взаимодействие с НАТО, пока конфликт не закончится, поскольку она считает, что действия Израиля в Газе нарушают международное право и универсальные права человека.

После саммита НАТО в Вашингтоне в июле президент Турции Эрдоган заявил, что НАТО не может продолжать партнерство с израильской администрацией.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Израиля призвал Альянс исключить Турцию после того, как Эрдоган угрожал войти в Израиль, как это было с Ливией и Нагорным Карабахом в прошлом.

Недавно Эрдоган обвинил Израиль в планах "распространить войну" на Ливан.