Ердоган звинуватив Ізраїль в планах "поширити війну" на Ліван

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в разі військового наступу на територію Лівану Ізраїль може спровокувати масштабну катастрофу в усьому регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на засіданні парламентської фракції керівної Партії справедливості та розвитку (ПСР), повідомляє Anadolu.

Турецький лідер заявив, що Ізраїль, "спустошивши сектор Гази, тепер націлився на Ліван".

"Плани (прем'єра Ізраїлю Біньяміна) Нетаньягу щодо поширення війни на весь регіон призведуть до великої катастрофи", – зазначив Ердоган.

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Він закликав країни ісламського світу й Близького Сходу першими відреагувати "на ці криваві плани".

"Туреччина підтримує братній ліванський народ і державу. Я закликаю інші країни регіону проявити солідарність із Ліваном", – додав президент.

Ердоган також піддав різкій критиці західні країни за підтримку Ізраїлю на тлі його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази.

"Ми бачимо, що західні держави надають закулісну підтримку Ізраїлю. Надзвичайно важко й викликає надзвичайний жаль те, що держави, які просторікують про свободу, права людини та справедливість, перебувають в полоні у такого пісхічно хворого, як Нетаньягу", – резюмував він.

Напередодні міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван на тлі регіональної напруженості, пов’язаної з можливою операцією Ізраїлю в цій країні.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.

Водночас він додав, що як тільки інтенсивні бої в Газі закінчаться, Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бої з "Хезболлою".

Натомість у США попередили, що наступ Ізраїлю на Ліван може призвести до відповіді Ірану, який стане на захист бойового угруповання "Хезболла".