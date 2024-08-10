Более половины финнов поддерживают будущее членство Украины в ЕС

Более половины финнов считают, что в будущем Украину можно будет принять в Евросоюз.

Как сообщает STT, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты исследования Eva.

Более половины финнов – 55% – "скорее согласны" или "полностью согласны" с утверждением, что в будущем Украина сможет стать "хорошим" членом ЕС.

Полностью согласны с утверждением 18%, "скорее согласны" – 37%.

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Эти показатели несколько уменьшились с 2022 года, когда опрос показывал самую высокую готовность в будущем принять Украину в ЕС (почти 60%).

18% думают, что Украина не будет готова к членству в ЕС (совокупность ответов "скорее нет" и "точно нет"), тогда как 27% респондентов не определились с ответом.

При этом примерно 59% респондентов считают, что вступление Украины будет означать существенно большие взносы в общий бюджет ЕС для Финляндии и других богатых стран.

Также около 60% думают, что после вступления Украины в ЕС, в том числе Финляндии, появится больше мобильной рабочей силы.

Сбор данных проводился еще весной 2024 года, результаты основываются на ответах 2087 респондентов. Возможная погрешность составляет 2-3 процентных пункта.

Другой большой опрос в ряде стран показал, что среди европейцев расходятся мнения относительно того, "хорошая ли идея" принимать Украину в ЕС.

Недавний опрос в Украине показал, что 70% украинцев надеются на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.