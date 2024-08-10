Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС

Більше половини фінів вважають, що у майбутньому Україну можна буде прийняти до Євросоюзу.

Як повідомляє STT, пише "Європейська правда", такими виявились результати дослідження Eva.

Більше половини фінів – 55% – "скоріш згодні" або "повністю згодні" з твердженням, що у майбутньому Україна зможе стати "хорошим" членом ЄС.

Повністю згодні з твердженням 18%, "скоріше згодні" – 37%.

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Ці показники дещо зменшилися з 2022 року, коли опитування засвідчувало найвищу готовність у майбутньому прийняти Україну до ЄС (майже 60%).

18% думають, що Україна не буде готовою до членства у ЄС (сукупність відповідей "скоріш ні" і "точно ні"), тоді як 27% респондентів не визначилися з відповіддю.

При цьому приблизно 59% респондентів вважають, що вступ України означатиме суттєво більші внески до загального бюджету ЄС для Фінляндії та інших заможних країн.

Також близько 60% думають, що після вступу України у ЄС, у тому числі Фінляндії, з’явиться більше мобільної робочої сили.

Збір даних проводився ще навесні 2024 року, результати грунтуються на відповідях 2087 респондентів. Можлива похибка складає 2-3 процентних пункти.

Інше велике опитування у низці країн засвідчило, що серед європейців розходяться думки щодо того, чи "гарна ідея" приймати Україну до ЄС.

Нещодавнє опитування в Україні показало, що 70% українців сподіваються на вступ України у ЄС і НАТО до 2030 року.