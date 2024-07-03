МИД Германии пришлось оправдываться из-за авиарейса Бербок после футбола

Министерство иностранных дел Германии отвергло критику в адрес министра Анналены Бербок за то, что она воспользовалась коротким авиарейсом из Франкфурта после футбольного матча чемпионата Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Маршрут, который выбрала Бербок после введения запрета на ночные полеты, вызвал дискуссию.

Пресс-секретарь ведомства подчеркнул в среду, что когда министр иностранных дел путешествует, конечно, всегда проверяется лучший вариант транспорта. Он также привел цифры: "На посту министра иностранных дел она трижды летала регулярными рейсами и по меньшей мере четыре раза путешествовала поездом".

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Согласно сообщению в газете Bild, правительственный самолет с Бербок на борту вылетел незадолго до полуночи 23 июня после матча чемпионата Европы по футболу между Германией и Швейцарией. В аэропорту Франкфурта действует запрет на ночные полеты с 23:00 до 5:00. Поздние взлеты возможны до полуночи, в том числе для "рейсов, представляющих особый общественный интерес".

Представитель МИД сообщил, что Бербок отправилась в Люксембург на встречу министров иностранных дел ЕС, которая началась на следующее утро, а затем на Ближний Восток.

"Просто по характеру работы министра иностранных дел – десять поездок на Ближний Восток только за последние несколько месяцев – многие из этих поездок могут быть осуществлены только с помощью военно-воздушных сил из-за плотного графика", – сказал он.

Согласно сообщениям, Бербок использовала запасной самолет, который держался наготове для канцлера Олафа Шольца во Франкфурте-на-Майне. На вопрос об этом представитель Министерства обороны заявил, что военно-воздушные силы Бундесвера держат второй самолет наготове для особо важных встреч и для соответствующих лиц. "Я не знаю, касается ли это чемпионата Европы по футболу", – отметил он.

Напомним, прошлогодний визит главы немецкого МИД в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи пришлось отменить из-за постоянных технических неисправностей со старым правительственным самолетом – Airbus A340. С тех пор его вывели из эксплуатации.

Тогда самолет дважды пытался вылететь из Абу-Даби, где осуществлял плановую дозаправку, но неудачно.